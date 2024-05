Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Carmat: 16 millions d'euros levés avec succès information fournie par Cercle Finance • 17/05/2024 à 09:35









(CercleFinance.com) - Carmat a annoncé vendredi être parvenu à réunir 16 millions d'euros lors d'une levée de fonds qui va lui permettre de poursuivre ses opérations jusqu'à mi-août 2024.



Ce nouveau financement provient à hauteur de 14,2 millions d'euros de souscriptions émanant d'investisseurs spécialisés et de 1,8 millions d'euros en provenance d'investisseurs particuliers via la plateforme PrimaryBid.



Ce montant est plus important que prévu, puisque le groupe avait déclaré hier viser une augmentation de capital de l'ordre de 15 millions d'euros.



Le prix d'émission des actions nouvelles a toutefois été fixé à trois euros par titre, soit une décote de 26,5% par rapport au dernier cours de clôture de mercredi soir.



Le concepteur de coeurs artificiels explique que ces fonds vont lui permettre de continuer le développement de sa production et de ses ventes, ainsi que son essai clinique menée en France.



De l'aveu du groupe, le produit net de l'opération va lui donner suffisamment de visibilité afin de poursuivre ses activité jusqu'à la mi-août.



'Un renforcement de sa trésorerie est donc attendu dans l'intervalle ce qui pourrait caper le titre dans ces prochaines semaines', préviennent ce matin les analystes d'Oddo BHF.



Le bureau d'études dit avoir abaissé son objectif de cours de neuf à 6,8 euros afin d'intégrer l'effet dilutif de la transaction.



A noter que Carmat s'est déclaré confiant quant à une progression graduelle substantielle de ses ventes au cours des prochains mois, visant toujours un chiffre d'affaires d'environ 14 millions d'euros en 2024.



Le titre Carmat restait suspendu vendredi matin à la Bourse de Paris suite à ces annonces.





Valeurs associées CARMAT Euronext Paris -24.28%