Carlyle: la Commission autorise l'acquisition d'Altadia

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé, en vertu du règlement communautaire sur les concentrations, l'acquisition du contrôle exclusif de Altadia en Espagne par The Carlyle Group des États-Unis.



Altadia est active dans le développement, la production et la commercialisation de produits intermédiaires pour carreaux de céramique utilisés dans le secteur de la construction.



Carlyle et Altadia sont actives sur des marchés verticalement liés, puisque l'une des sociétés du portefeuille de Carlyle, Traxys, fabrique des produits utilisés comme intrants dans les marchandises d'Altadia.



La Commission a conclu que l'opération envisagée ne poserait aucun problème de concurrence étant donné que, pour les produits considérés, la part de marché de Traxys est limitée. En outre, le secteur des produits intermédiaires pour carreaux de céramique ne représente qu'une part minime de la demande pour chacun de ces produits.





