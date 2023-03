Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carlsberg: va étendre l'utilisation de l'orge régénératrice information fournie par Cercle Finance • 07/03/2023 à 12:50









(CercleFinance.com) - Le groupe Carlsberg prévoit d'étendre l'utilisation de l'orge régénératrice à l'ensemble de ses marques au Royaume-Uni, en Finlande et en France et vise des pratiques agricoles 100% régénératrices d'ici 2040.



Cette démarche s'inscrit dans la nouvelle ambition du groupe 'zéro empreinte agricole'. 'Nous espérons que les efforts déployés pour atteindre cette nouvelle ambition contribueront à accélérer la transition de l'industrie de la bière vers un modèle régénérateur', indique le groupe.



'Nous coopérerons avec toutes les parties prenantes concernées pour veiller à ce que notre entreprise et notre secteur dans son ensemble s'efforcent de parvenir à une empreinte agricole nulle', précise Simon Boas Hoffmeyer, directeur principal du développement durable et de l'ESG (Environnement, Social et Gouvernance) pour le groupe Carlsberg.





