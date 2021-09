Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carlsberg : un analyste craint l'inflation, le titre recule information fournie par Cercle Finance • 14/09/2021 à 12:02









(CercleFinance.com) - Carlsberg sous-performe largement le marché boursier danois ce mardi en raison d'une note défavorable de Berenberg, dans laquelle le broker allemand s'inquiète des conséquences de l'accélération de l'inflation sur les brasseurs. 'Les producteurs de bières vont devoir faire face à un environnement encore plus difficile en 2022 du fait de la remontée significative de leurs coûts de production', avertit la banque d'affaires allemande dans l'étude. Ce regain d'inflation - au plus haut depuis plus d'une décennie - est appelé à peser sur les résultats des brasseurs à un horizon de 18 à 24 mois, prévient Berenberg, qui abaisse en conséquence sa recommandation sur Carlsberg de 'achat' à 'vendre'. L'action Carlsberg se replie actuellement de 1,9% en Bourse de Copenhague.

