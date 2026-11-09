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Carlsberg se déleste de ses boissons non alcoolisées au Brésil
information fournie par Zonebourse 09/11/2026 à 15:13

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Carlsberg a annoncé lundi avoir trouvé un accord en vue de céder Britvic Brazil, sa filiale brésilienne de boissons non alcoolisées, au groupe José Augusto Vieira (Grupo JAV) pour un montant de quelque 80 millions d'euros.

Dans un communiqué, le brasseur danois explique que la décision fait suite au lancement d'un processus de revue stratégique qui consistait à explorer toute une série d'options visant à optimiser l'avenir de la division.

Carlsberg rappelle qu'il avait hérité de la branche dans le cadre de l'acquisition du britannique Britvic, conclue en janvier 2025.

La transaction devrait être finalisée d'ici à décembre 2026, sous réserve de l'approbation des autorités de régulation.

Peu de réaction en Bourse

"Cette acquisition marque une étape majeure pour Grupo JAV et témoigne de notre confiance à long terme dans le marché brésilien", souligne Frank Vieira, le gérant de Grupo JAV.

"Britvic Brazil nous apporte un solide portefeuille de marques, un maillage national ainsi qu'une équipe expérimentée, et nous nous réjouissons d'accompagner la poursuite de sa croissance", ajoute-t-il.

Carlsberg dit avoir été conseillé par les équipes de BofA Securities dans le cadre de l'opération.

A la Bourse de Copenhague, l'action cédait 0,7% à 1 019 couronnes lundi vers 15h00 à la suite de cette annonce.

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