Carlsberg: rachat de Waterloo Brewing au Canada

(CercleFinance.com) - Carlsberg a annoncé jeudi le rachat du brasseur canadien Waterloo Brewing sur la base d'un montant de 144 millions de dollars canadiens (environ 100 millions d'euros).



Le groupe danois explique que l'acquisition va lui permettre de renforcer sa position sur le marché canadien, mais aussi de générer des synergies 'significatives' en matière de chaîne d'approvisionnement et de force de vente.



Créé en 1984, Waterloo Brewing commercialise des bières 'premium', dont la marque populaire Laker, ainsi que des boissons alcoolisées rafraichissantes aux arômes de fruits depuis le rachat, en 2011, des droits commerciaux pour le Canada de la gamme Seagram Coolers.



Par ailleurs, c'est Waterloo Brewing qui fabrique au Canada le cidre Somersby, détenu par Carlsberg.



L'acquisition devrait être finalisée en début d'année prochaine.





