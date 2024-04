Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Carlsberg: prévisions 2024 maintenues, le marché déçu information fournie par Cercle Finance • 30/04/2024 à 12:08









(CercleFinance.com) - Carlsberg a maintenu inchangées ses prévisions financières pour l'exercice 2024, une posture jugée prudente par le marché après un premier trimestre meilleur que prévu.



Le brasseur danois indique avoir enregistré un début d'année 'solide', avec une croissance organique de 2% de ses volumes de ventes, portée essentiellement par l'activité en Asie (+3,1%).



En termes de marques, les volumes de ventes de Tuborg ont progressé de 8% sur le trimestre, ceux de Carlsberg de 15%, et ceux de Grimbergen 6%.



Déception, en revanche pour 1664 Blanc (0%), Brooklyn (-1%) et Somersby (-4%), un cidre populaire au Danemark.



Le groupe ajoute que la croissance organique de son chiffre d'affaires s'est élevée à 6,4% sur les trois premiers mois de l'année, contre seulement +4,8% attendu par le marché.



Au vu de cette performance supérieure aux attentes, les investisseurs affichaient leur déception face à l'absence de révision à la hausse des objectifs annuels, le groupe visant toujours une croissance organique des ventes de 1% à 5% cette année jugée 'prudente' par certains analystes.



Le titre se repliait en conséquence de 0,3% mardi à la Bourse de Copenhague.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.