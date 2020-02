Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carlsberg : nouveaux rachats d'actions,augmente son dividende Cercle Finance • 04/02/2020 à 10:59









(CercleFinance.com) - Le brasseur danois Carlsberg a annoncé qu'il lancerait un nouveau programme de rachat d'actions et augmenterait son dividende de 17%. Le fabricant des marques Carlsberg, Tuborg et Kronenbourg a déclaré que le bénéfice net de 2019 avait augmenté de 23,7% pour atteindre 6,6 milliards de couronnes danoises. La société a déclaré un chiffre d'affaires de 65,9 milliards de couronnes danoises, en hausse de 5,4%. La croissance organique du chiffre d'affaires est de 3,2%. La croissance organique du volume a atteint 0,1%, Tuborg enregistre en hausse de 2%, Carlsberg est en baisse de 3%, Grimbergen affiche une hausse de 3%, 1664 Blanc est en hausse de 29% et Somersby progresse de 14%. Le groupe basé à Copenhague - qui a conclu son programme de rachat d'actions 2019 - a déclaré qu'il allait lancer un nouveau programme de rachat d'actions de 12 mois d'une valeur de 5 milliards de couronnes danoises. Carlsberg a annoncé également qu'il proposerait une augmentation de 17% du dividende à 21 couronnes danoises par action, soit un taux de distribution ajusté d'environ 50%. Concernant 2020, le groupe a déclaré qu'il s'attendait à une croissance organique à un chiffre du bénéfice d'exploitation.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.