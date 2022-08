Carlsberg maintient ses prévisions pour l'exercice 2022

(AOF) - Au premier semestre 2022, le brasseur danois Carlsberg a réalisé un bénéfice ajusté par action (hors actions propres) de 35,9 couronnes danoises, en hausse de 63,9%. Le résultat net ajusté s'est élevé sur la période à 5,05 milliards de couronnes danoises. Le bénéfice d'exploitation a augmenté de 35,9% pour atteindre 6,44 milliards de couronnes danoises et la marge d'exploitation a progressé de 170 points de base à 18,2%. En Bourse, l'action Carlsberg gagne 4,40% à 1 002 couronnes danoises.

Le chiffre d'affaires s'est élevé par ailleurs à 35,45 milliards de couronnes danoises (4,85 milliards de dollars) pour le semestre, contre 34,18 milliards de couronnes attendues par FactSet et contre 28,67 milliards de couronnes un an plus tôt.

Carlsberg a réitéré les prévisions fournies la semaine dernière, avec une croissance organique du bénéfice d'exploitation dans un pourcentage élevé à un chiffre cette année.

"Nous sommes très satisfaits de l'ensemble des résultats solides du premier semestre à la lumière des défis conséquents liés à la guerre en Ukraine, à la hausse des prix des matières premières et des coûts énergétiques, et de la pandémie. Malgré ces challenges, les résultats semestriels du groupe Carlsberg sont désormais bien supérieurs à ceux d'avant la pandémie.", a déclaré Cees 't Hart, PDG du groupe brassicole.

"L'incertitude mondiale reste élevée, et la pression croissante sur le coût des intrants sera un défi particulier pour nous au cours des prochains trimestres. (...). Malgré des conditions de marché difficiles, nous maintenons le cap.", a-t-il ajouté.

