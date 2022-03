Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carlsberg: le titre s'envole, un analyste à l'achat information fournie par Cercle Finance • 29/03/2022 à 16:50









(CercleFinance.com) - Le titre gagne plus de 5% alors que Credit Suisse réaffirme son opinion 'surperformance' sur Carlsberg, considérant que la décision du brasseur de quitter la Russie 'devrait être un catalyseur de revalorisation du titre'. L'analyste ajuste toutefois son objectif de cours de 1100 à 1075 couronnes danoises,



'L'activité Asie à meilleurs croissance, marge et retour sur capital, contribuera désormais pour environ 50% à l'EBIT du groupe, contre 30% avant la pandémie. Néanmoins, le titre se traite avec une décote de 20% par rapport aux multiples prépandémiques', note le broker.



Credit Suisse déconsolide la Russie de ses prévisions pour Carlsberg, en ne prenant en hypothèse aucune recette, 'ce qui pourrait être conservateur'. Ceci se traduit par une réduction de 2-3% de ses BPA ajustés attendus pour 2022-23.





