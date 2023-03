Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carlsberg: finalise l'acquisition de Waterloo Brewing information fournie par Cercle Finance • 10/03/2023 à 15:31









(CercleFinance.com) - Le groupe Carlsberg annonce la finalisation de l'acquisition de toutes les actions ordinaires émises et en circulation de Waterloo Brewing. Un montant d'environ 100 millions d'euros avait été évoqué le 15 décembre dernier.



La vente a été approuvée par plus de 99 % des actionnaires de Waterloo Brewing lors d'un vote qui a eu lieu le 23 février, et toutes les démarches juridiques ont maintenant été finalisées. Après l'approbation des actionnaires de Waterloo Brewing, la transaction a été officiellement conclue ce mardi 7 mars.



' L'acquisition de Waterloo Brewing améliore considérablement nos perspectives de croissance sur le marché canadien ', commente Cees 't Hart, directeur général du groupe Carlsberg .



Le portefeuille international de bières et de cidres de Carlsberg complète le portefeuille de bières locales et de boissons prêtes à boire (RTD) de Waterloo Brewing.





