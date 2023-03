Carlsberg étendra l'utilisation de l'orge régénératrice au Royaume-Uni, en Finlande et en France

(AOF) - Le groupe danois Carlsberg prévoit d'étendre l'utilisation de l'orge régénératrice à l'ensemble de ses marques au Royaume-Uni, en Finlande et en France. Les engagements de la compagnie brassicole font partie de la nouvelle ambition "Zero Farming Footprint dans le cadre de son programme ESG récemment lancé, Together Towards Zero and Beyond (Ensemble vers zéro et au-delà). Carlsberg s'engagé à se procurer 30 % de toutes les matières premières agricoles à partir de pratiques régénératives et de sources durables à l'échelle mondiale d'ici à 2030, pour atteindre 100 % d'ici à 2040.

Visant à promouvoir la biodiversité, à restaurer la santé des sols et à favoriser la capture naturelle du carbone, l'agriculture régénératrice est un élément important de la lutte contre le changement climatique et la perte de biodiversité.

Carlsberg confirme notamment qu'en France, Kronenbourg SAS compte déjà 45 agriculteurs partenaires qui fournissent de l'orge responsable traçable, et la marque 1664 s'est engagée à l'utiliser pour 100 % de l'orge de ses bières blondes d'ici à 2026. En tant que la marque détenant 10 % du marché français de la bière, 1664 contribuera à orienter l'industrie locale dans une nouvelle direction.

