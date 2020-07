Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carlsberg : entouré après un point d'activité Cercle Finance • 10/07/2020 à 13:18









(CercleFinance.com) - Carlsberg grimpe de plus de 5% sur l'OMX, le brasseur danois indiquant à l'occasion d'un point d'activité que sa performance est maintenant en amélioration grâce à la réouverture graduelle des économies et à une météo favorable en juin. Sur son deuxième trimestre, ses revenus et ses volumes s'inscrivent néanmoins en baisses organiques de 14,6% et 7,8% respectivement en comparaisons annuelles. Aussi anticipe-t-il un profit opérationnel en recul organique de 8,9% sur son premier semestre.

