Carlsberg: départ du directeur financier

(CercleFinance.com) - Le brasseur danois Carlsberg a annoncé mercredi le départ de son directeur financier, Heine Dalsgaard, qui va prendre la direction financière d'une société non cotée en Bourse dans un tout autre secteur.



Dans un communiqué, le groupe basé à Copenhague indique avoir entamé la recherche d'un successeur à Dalsgaard, qui était arrivé au sein de l'entreprise il y a six ans et qui la quittera au plus tard à la fin de l'année.



L'action Carlsberg était en baisse de plus de 2,6% mercredi sur le marché Nasdaq Nordic suite à cette annonce.





