Carlsberg: CA en hausse à 14, 9 milliards de DKK information fournie par Cercle Finance • 28/04/2022 à 10:40

(CercleFinance.com) - Le premier trimestre a été un trimestre agité pour Carlsberg en raison de la guerre en Ukraine.



La croissance totale en volume publiée est de 8,6% : 15,4% en Europe occidentale, de 10,5% en Asie et de -2,1% en Europe centrale et orientale.



La croissance du chiffre d'affaires déclaré est de 26,5% à 14,9 milliards de DKK (+32, 6 % en Europe occidentale, +16,5% en Asie, et +8,2 % en Europe centrale et orientale).



Les prévisions de résultats restent celles annoncées le 21 avril : une évolution du bénéfice d'exploitation organique d'environ -5% à +2% et un impact de la conversion sur le bénéfice d'exploitation d'environ +350 millions DKK, sur la base des taux spot au 27 avril (précédemment, environ +400 millions DKK).



'Le groupe a connu un bon début d'année. Nous avons rétabli la semaine dernière les prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année et, sur la base de la position financière solide du groupe, nous lançons aujourd'hui le deuxième programme trimestriel de rachat d'actions de l'année pour un montant de 1 milliard de DKK', indique Cees't Hart, le directeur général.