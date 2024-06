Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Carlsberg: Britvic rejette une offre qu'il juge sous-évaluée information fournie par Cercle Finance • 21/06/2024 à 13:57









(CercleFinance.com) - Le groupe britannique de boissons non alcoolisées Britvic a indiqué vendredi avoir rejeté une offre de rachat émanant du brasseur danois Carlsberg, estimant que celle-ci le sous-évaluait nettement.



En réponse à des spéculations apparues dans la presse, le propriétaire des marques Teisseire et Pressade, entre autres, précise que cette offre non sollicitée a été formulée sur la base d'un prix de 1250 pence par action.



Pour Britvic, cette offre - qui survient après une précédente proposition déjà refusée à 1200 pence par titre - sous-évalue significativement la valeur de l'entreprise, ses activités actuelles ainsi que ses perspectives de développement.



Dans un bref communiqué, son conseil d'administration déclare ainsi demeurer confiant quant à l'avenir du groupe.



En vertu de la loi britannique sur les acquisitions, Carlsberg a jusqu'au 19 juillet pour faire une offre ferme sur Britvic ou annoncer qu'il n'a pas l'intention de soumettre une offre.



Suite à ces annonces, l'action Britvic progressait de plus de 6% à 1077 pence vendredi à la Bourse de Londres. A Copenhague, le titre Carlsberg décrochait lui de plus de 7%.





