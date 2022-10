Carlsberg: avec 11 grandes entreprises pour un avenir commun information fournie par Cercle Finance • 06/10/2022 à 12:34

(CercleFinance.com) - Les dirigeants de douze entreprises danoises de premier plan, tous secteurs confondus, demandent au gouvernement actuel et futur de veiller à ce que le Danemark reste parmi les pays les plus actifs dans le domaine de l'écologie.



Dans une déclaration commune, les entreprises demandent aux responsables politiques de faire de la durabilité une priorité absolue en soutenant l'innovation de pointe et en veillant à ce que les réglementations appropriées soient en place pour stimuler les investissements et, partant, accélérer la transition écologique.



Les 12 entreprises à l'origine de cet appel conjoint sont les suivantes A.P. Møller - Mærsk, Carlsberg, Danish Crown, Grundfos, FLSmidth, ISS, Novozymes, PenisionDanmark, The LEGO Group, Topsoe, Vestas, Ørsted.



' Nous appelons tous les politiciens danois et les gouvernements actuels et futurs à veiller à ce que le Danemark reste un pionnier mondial de la durabilité qui choisit des solutions courageuses et flexibles pour la transition verte ', déclarent conjointement les entreprises.