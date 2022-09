Carlsberg: achète l'électricité verte de Better Energy information fournie par Cercle Finance • 29/09/2022 à 14:55

(CercleFinance.com) - Carlsberg Danemark a signé un contrat d'achat d'électricité verte avec Better Energy pour l'équivalent de la consommation annuelle moyenne de 46 000 Danois.



Cet accord garantit une production d'électricité verte sous la forme d'un parc solaire de plus de 70 hectares qui devrait être achevé et opérationnel en 2024.



' Carlsberg a une production importante au Danemark, et c'est un grand pas en avant de s'assurer qu'elle est alimentée par une nouvelle énergie verte produite localement ', déclare Rasmus Lildholdt Kjær, directeur général de Better Energy.



' Cet accord soutient notre nouveau programme de durabilité et nos objectifs ambitieux. Nous sommes heureux de contribuer à la transition vers l'énergie verte au Danemark ', ajoute Peter Haahr Nielsen, directeur général de Carlsberg Danemark.



Le parc solaire devrait être connecté au réseau en 2024. Better Energy est propriétaire et responsable de la construction, de l'exploitation et de la maintenance du futur parc.