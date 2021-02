Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carlsberg : a amélioré ses marges bénéficiaires en 2020 Cercle Finance • 05/02/2021 à 11:34









(CercleFinance.com) - Carlsberg a annoncé que ses ventes avaient diminué l'année dernière, bien que les marges bénéficiaires se soient améliorées, le brasseur danois ayant réussi à réduire ses dépenses en mettant en place de nouvelles méthodes de travail. Les actions augmentent de plus de 2 % ce matin à la Bourse de Copenhague après cette annonce, prolongeant ainsi leur récent rebond. Les actions Carlsberg ont augmenté d'environ 9 % au cours des trois derniers mois. L'entreprise basée à Copenhague a déclaré que les ventes globales ont baissé de 11,2 % en 2020, à environ 58,5 milliards de couronnes danoises (environ 7,9 milliards d'euros), ce qui signifie une baisse de 8,4 % en organique. Alors que le bénéfice d'exploitation a diminué de 7,3% à 9,7 milliards de couronnes, la marge s'est améliorée de 70 points de base à 16,6%, a déclaré le fabricant des bières Tuborg, Carlsberg et Kronenbourg. Pour 2021, le groupe prévoit une croissance organique de son bénéfice d'exploitation dans une fourchette de 3 à 10 %, contre une baisse de 2,1 % l'année dernière. Carlsberg proposera une augmentation de 5 % du dividende, qui passera à 22 couronnes par action, et a lancé un nouveau plan de rachat d'actions de 750 millions de couronnes, qui se poursuivra jusqu'à fin avril.

