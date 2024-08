Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Carlsberg: 2e trimestre décevant, mais objectif 2024 relevé information fournie par Cercle Finance • 14/08/2024 à 10:41









(CercleFinance.com) - Le brasseur danois Carlsberg a relevé mercredi son objectif de bénéfice d'exploitation pour 2024, en dépit de ventes moins bonnes que prévu au deuxième trimestre.



Carlsberg dit désormais s'attendre à une hausse comprise entre 4% et 6% de son bénéfice d'exploitation en données organiques cette année, contre une précédente prévision qui allait de 1% à 5%.



Sur son deuxième trimestre, son bénéfice d'exploitation s'est accru de 1% à près de 6,34 milliards de couronnes danoises en données publiées, en-dessous du consensus qui visait 6,47 milliards.



En données organiques, il progresse de 4,7%.



Le chiffre d'affaires a quant à lui augmenté de 2,6% à 38,77 milliards de couronnes, manquant là encore les 39,28 milliards de couronnes attendus par les analystes.



La croissance interne atteint, elle, 3,9%.



Carlsberg attribue ces performances inférieures aux attentes à des conditions météorologiques défavorables et à une détérioration du moral des consommateurs dans certains pays d'Asie.



Son action évoluait peu (+0,4%) mercredi matin à la Bourse de Copenhague, accusant toujours une performance négative (-1,8%) depuis le début de l'année, une performance toutefois supérieure au repli annuel de 5% de l'indice sectoriel paneuropéen, le STOXX Europe 600 Food & Beverage.





