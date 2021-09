Carlos Tavares quittera le Conseil d'Administration d'Airbus en 2022

(AOF) - Stellantis a annoncé aujourd'hui que Carlos Tavares, son directeur général, a décidé de quitter le Conseil d'administration d'Airbus à la fin de son second mandat en 2022. « Cette décision personnelle permettra à Carlos Tavares de consacrer tout son temps professionnel pour mener Stellantis vers le succès, avec son équipe de direction, en cette période de transformation et d'évolution de l'industrie automobile », explique le constructeur automobile.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.