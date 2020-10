Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Caricatures-L'Iran convoque le chargé d'affaires français Reuters • 27/10/2020 à 07:29









DUBAI, 27 octobre (Reuters) - Le ministère iranien des Affaires étrangères a convoqué le chargé d'affaires français à Téhéran pour protester contre l'attitude de la France à l'égard de l'islam et de Mahomet, a rapporté mardi la radiotélévision publique iranienne. Un responsable du ministère a déclaré au diplomate français, lors de cet entretien lundi, que l'Iran rejetait fermement "toute injure et tout manque de respect envers le prophète de l'islam (...) et les valeurs pures de l'islam par quelque personne que ce soit quel que soit son statut", a précisé l'IRIB sur les réseaux sociaux. La France est la cible de critiques dans plusieurs pays musulmans après la dénonciation par Emmanuel Macron de l'islamisme radical à la suite de l'assassinat du professeur de collège Samuel Paty, qui avait montré en classe des caricatures de Mahomet dans le cadre d'un cours sur la liberté d'expression. (Rédaction de Dubaï version française Bertrand Boucey)

