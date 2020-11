Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Caricatures de Mahomet-Appel à l'arrêt des manifestations au Pakistan Reuters • 17/11/2020 à 08:07









ISLAMABAD, 17 novembre (Reuters) - Le mouvement islamiste pakistanais Tehrik-i-Labaik a lancé mardi un appel à l'arrêt des manifestations contre la publication en France des caricatures du Mahomet, le gouvernement lui ayant selon lui donné gain de cause en approuvant le boycott des produits français. Des heurts ont éclaté la veille entre partisans du mouvement et force de l'ordre à Islamabad lors d'une de ces manifestations. "Nous renonçons à nos manifestations après la signature par le gouvernement d'un accord en vertu duquel il approuvera officiellement le boycott des produits français", a déclaré à Reuters Ejaz Ashrafi, porte-parole du Tehrik-i-Labaik, joint par téléphone. L'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo a republié en septembre les caricatures de Mahomet à l'occasion de l'ouverture du procès de l'attentat qui a fait douze morts dans ses locaux en janvier 2015, après la première publication. (Asif Shahzad, version française Jean-Philippe Lefief)

