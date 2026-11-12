CareTrust REIT recule après une levée de fonds de 637,5 millions de dollars

** Les actions de CareTrust REIT CTRE.N ont reculé de 1 % à 38,24 dollars avant l'ouverture jeudi, après la fixation du prix d'une émission complémentaire dans la nuit

** Ce REIT spécialisé dans les soins infirmiers spécialisés et les résidences pour seniors a annoncé tôt jeudi la vente de 17 millions d’actions pour environ 637,5 millions de dollars sur la base d’une vente à terme

** Le prix de l'offre s'élève à 37,50 dollars, soit une décote de 2,9 % par rapport au dernier cours de l'action enregistré mercredi

** La société conclut des contrats de vente à terme d’un an avec BofA et Morgan Stanley

** Une fois les contrats exécutés, elle prévoit d’utiliser le produit net à des fins générales de la société, notamment pour d’éventuelles acquisitions ou investissements futurs, ou pour le remboursement de la dette

** BofA, Morgan Stanley, JP Morgan et Wells Fargo sont les co-chefs de file de l'opération

** CTRE, dont le siège social est situé à Dana Point, en Californie, compte environ 257,7 millions d’actions en circulation

** À la clôture de mercredi, le titre affichait une hausse d’environ 7 % depuis le début de l’année, contre une progression d’environ 13 % pour l’indice S&P 400 Health Care REITs .SPMDHCRE

** La recommandation moyenne de 13 analystes est "acheter"; l'objectif de cours médian est de 43,50 dollars, selon LSEG