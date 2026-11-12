CareTrust REIT recule après une levée de fonds de 637,5 millions de dollars

** Les actions de CareTrust REIT CTRE.N ont reculé de 1 % à 38,24 dollars avant l'ouverture jeudi, après la fixation du prix d'une émission complémentaire dans la nuit
** Ce REIT spécialisé dans les soins infirmiers spécialisés et les résidences pour seniors a annoncé tôt jeudi la vente de 17 millions d’actions pour environ 637,5 millions de dollars sur la base d’une vente à terme
** Le prix de l'offre s'élève à 37,50 dollars, soit une décote de 2,9 % par rapport au dernier cours de l'action enregistré mercredi
** La société conclut des contrats de vente à terme d’un an avec BofA et Morgan Stanley
** Une fois les contrats exécutés, elle prévoit d’utiliser le produit net à des fins générales de la société, notamment pour d’éventuelles acquisitions ou investissements futurs, ou pour le remboursement de la dette
** BofA, Morgan Stanley, JP Morgan et Wells Fargo sont les co-chefs de file de l'opération
** CTRE, dont le siège social est situé à Dana Point, en Californie, compte environ 257,7 millions d’actions en circulation
** À la clôture de mercredi, le titre affichait une hausse d’environ 7 % depuis le début de l’année, contre une progression d’environ 13 % pour l’indice S&P 400 Health Care REITs .SPMDHCRE
** La recommandation moyenne de 13 analystes est "acheter"; l'objectif de cours médian est de 43,50 dollars, selon LSEG(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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