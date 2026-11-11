CareTrust REIT recule après le lancement de son émission d'actions

** L'action CareTrust REIT CTRE.N recule de 2,2 % à 37,76 dollars en après-bourse, suite à l'annonce d'une émission d'actions prévue

** La société immobilière spécialisée dans les soins infirmiers spécialisés et les résidences pour seniors lance une émission de 17 millions d'actions

** La société prévoit de conclure des contrats de vente à terme avec BofA et Morgan Stanley

** Une fois ces accords conclus, elle a l’intention d’utiliser le produit net pour les besoins généraux de la société, notamment d’éventuelles acquisitions ou investissements futurs, ou le remboursement de la dette

** BofA, Morgan Stanley, JP Morgan et Wells Fargo sont les teneurs de livre conjoints de l’offre

** CTRE, dont le siège social est situé à Dana Point, en Californie, compte environ 257,66 millions d’actions en circulation

** Mercredi, l'action a clôturé en baisse de 0,6 % à 38,61 dollars, en hausse d'environ 7 % depuis le début de l'année

** La note moyenne de 15 analystes est “acheter” et leur objectif de cours médian est de 44 dollars, selon les données de LSEG