CareTrust REIT recule après le lancement de son émission d'actions

** L'action CareTrust REIT CTRE.N recule de 2,2 % à 37,76 dollars en après-bourse, suite à l'annonce d'une émission d'actions prévue
** La société immobilière spécialisée dans les soins infirmiers spécialisés et les résidences pour seniors lance une émission de 17 millions d'actions
** La société prévoit de conclure des contrats de vente à terme avec BofA et Morgan Stanley
** Une fois ces accords conclus, elle a l’intention d’utiliser le produit net pour les besoins généraux de la société, notamment d’éventuelles acquisitions ou investissements futurs, ou le remboursement de la dette
** BofA, Morgan Stanley, JP Morgan et Wells Fargo sont les teneurs de livre conjoints de l’offre
** CTRE, dont le siège social est situé à Dana Point, en Californie, compte environ 257,66 millions d’actions en circulation
** Mercredi, l'action a clôturé en baisse de 0,6 % à 38,61 dollars, en hausse d'environ 7 % depuis le début de l'année
** La note moyenne de 15 analystes est “acheter” et leur objectif de cours médian est de 44 dollars, selon les données de LSEG(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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