Cardinal Health revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels en misant sur l'augmentation de la demande de médicaments spécialisés
information fournie par Reuters 05/02/2026 à 13:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Cardinal Health CAH.N a relevé jeudi ses prévisions de bénéfice annuel après avoir dépassé les estimations de Wall Street pour les résultats trimestriels, en misant sur une demande robuste pour les médicaments spécialisés et sur de solides performances dans tous ses segments.

Les actions de la société basée à Dublin, dans l'Ohio, ont augmenté de plus de 3 % dans les échanges avant bourse.

Les distributeurs de médicaments tels que Cardinal Health, Cencora COR.N et McKesson MCK.N surfent sur la vague de l'augmentation de la demande de médicaments à forte marge qui traitent des maladies complexes telles que le cancer et les maladies auto-immunes, tout en profitant de l'essor des biosimilaires suite à l'expiration des brevets des médicaments à succès.

Les entreprises étendent également leur présence sur le marché des médicaments spécialisés en acquérant des exploitants de centres de cancérologie afin de se diversifier au-delà de la distribution de médicaments et de compléter leurs activités de base.

Le segment des solutions pharmaceutiques et spécialisées de Cardinal a généré 60,7 milliards de dollars de revenus au cours du trimestre clos le 31 décembre, soit une hausse de 19 % d'une année sur l'autre.

La société a précédemment prévu que le chiffre d'affaires des spécialités atteindrait 50 milliards de dollars en 2026, alimenté par une forte demande dans la distribution de médicaments spécialisés, et a ajouté que la croissance proviendrait également d'une augmentation prévue de plus de 30 % de son unité de solutions biopharmaceutiques, qui aide au développement et à la commercialisation des médicaments.

Les analystes de Jefferies ont déclaré plus tôt cette semaine qu'ils restaient tactiquement positifs sur les distributeurs de médicaments jusqu'aux bénéfices, citant la sous-évaluation et les perspectives de forte croissance malgré la volatilité générale des services de soins de santé.

Cardinal prévoit un bénéfice annuel ajusté par action compris entre 10,15 et 10,35 dollars par action, contre une prévision d'au moins 10 dollars par action précédemment.

Son chiffre d'affaires trimestriel de 65,63 milliards de dollars est supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 64,14 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le bénéfice ajusté par action de 2,63 dollars a battu les estimations de 2,36 dollars.

Valeurs associées

CARDINAL HEALTH
206,930 USD NYSE -5,09%
CENCORA
330,300 USD NYSE -8,72%
MCKESSON
821,410 USD NYSE -3,47%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Fermer

