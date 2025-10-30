Cardinal Health revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels ajustés en raison de la demande de médicaments spécialisés

Le distributeur de médicaments Cardinal Health CAH.N a relevé sa prévision de bénéfice annuel ajusté jeudi après avoir dépassé les estimations de bénéfice du premier trimestre grâce à une forte demande de médicaments spécialisés coûteux et de médicaments de marque dans son unité pharmaceutique.

Les actions de la société basée à Dublin, dans l'Ohio, ont augmenté de plus de 10 % avant la cloche.

Les distributeurs de médicaments ont bénéficié des ventes de médicaments spécialisés, utilisés pour traiter des maladies complexes telles que la polyarthrite rhumatoïde et le cancer, en raison de leurs marges bénéficiaires élevées.

Ils ont également bénéficié des ventes de versions moins chères de médicaments biotechnologiques complexes appelés biosimilaires, à un moment où les prix des médicaments génériques ont chuté en raison d'une concurrence intense.

Cardinal prévoit désormais un bénéfice ajusté par action compris entre 9,65 et 9,85 dollars pour l'exercice 2026, contre une fourchette précédente de 9,30 à 9,50 dollars par action.

La société a déclaré que l'augmentation de 35 cents reflète sa forte performance au premier trimestre. Elle prévoit des contributions provenant de son acquisition en cours de Solaris Health, qui devrait être finalisée début novembre.

Cardinal Health a déclaré en août qu'elle achèterait la société de gestion des soins de santé Solaris Health pour 1,9 milliard de dollars en espèces.

Pour le trimestre écoulé, Cardinal a déclaré un bénéfice ajusté de 2,55 $ par action, dépassant l'estimation des analystes de 2,18 $ par action, selon les données compilées par LSEG.

Son chiffre d'affaires trimestriel s'est élevé à 64 milliards de dollars, supérieur à l'estimation de 59,20 milliards de dollars.

Le segment Pharmaceutical and Specialty Solutions de la société, qui distribue des médicaments de marque et génériques, des médicaments spécialisés et des produits en vente libre, a généré 59,2 milliards de dollars de revenus au cours du trimestre clos le 30 septembre, soit une hausse de 23 % d'une année sur l'autre.