Carburants : Jean-Luc Mélenchon veut bloquer les prix, Marine Le Pen veut une baisse de la TVA

"Toutes les pistes sont sur la table", a assuré le porte-parole du gouvernement, alors que la piste d'un chèque carburant pour les ménages les plus modestes semble tenir la corde.

(illustration) ( AFP / REMY GABALDA )

Baisse de taxes ou chèque carburants ? Alors que le prix du carburant connaît une forte poussé ces dernières semaines, le gouvernement doit annoncer "d'ici la fin de la semaine" un dispositif "simple, juste et efficace" pour aider les Français, a indiqué mardi 19 octobre son porte-parole Gabriel Attal.

"Les derniers arbitrages sont en cours. Ce qui compte pour nous, c'est de prendre une décision et d'avoir une mesure qui est simple, qui est juste, et qui est efficace", a-t-il souligné sur RTL à propos de ces "mesures de protection" des consommateurs face à la hausse des prix à la pompe.

"On est en train d'y travailler, toutes les pistes sont sur la table . Il y a la question des taxes, et la question d'un chèque, d'une aide spécifique pour les personnes qui utilisent leur voiture et qui subissent cette augmentation", a-t-il rappelé.

"Bloquer les prix" ?

Dans les oppositions, les propositions vont bon train. Ainsi, Jean-Luc Mélenchon a estimé sur BFMTV qu'il fallait "bloquer les prix".

"Personne ne pense à dire pourquoi les prix augmentent et à qui ça profite, a tranché le leader des Insoumis. Je propose donc de bloquer les prix pour les rendre à un niveau supportable. Le gouvernement l'a fait après l'augmentation des prix du gaz. Moi, je propose de le faire avant, pour qu'on revienne au prix avant la hausse."

"Si vous prenez les 10% des profits des fournisseurs de gaz, vous pouvez donner à tous les abonnés 500 euros, c'est-à-dire toute la somme de ce qu'ils ont payé en rab depuis 2017. Donc ce n'est pas vrai de dire qu'il n'y a pas de solution", a expliqué le candidat à la présidentielle.

Le prix des carburants à la pompe en France. ( AFP / )

Quant à Marine Le Pen, elle s'est prononcée, sur France 2 , contre la mise en place d'un chèque carburant.

"Donc on va mettre en place un chèque carburant pour compenser pour les classes les plus modestes l'augmentation spectaculaire du carburant, payé par les classes moyennes, qui elles-même sont étouffées", a critiqué la candidate du RN.

"Non, je pense qu'il faut baisser la TVA sur l'énergie, le carburant, le gaz, l'électricité, le fioul de 20% à 5,5%, a-t-elle expliqué. Pourquoi ? Parce que ce sont des produits de première nécessité et ça fait tout de suite baisser le plein de gazole de 40 litres de 8 euros. "

"Tant pis si certains qui n'en ont pas obligatoirement besoin en bénéficient, a tranché Marine Le Pen. (...) Il n'y a aucune raison que l'État perçoivent là-dessus 60% du prix du litre à la pompe."