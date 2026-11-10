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carburants : baisse des marges bénéficiaires du secteur du diesel
information fournie par Reuters 10/11/2026 à 18:41

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Les marges de raffinage du diesel en Europe du Nord-Ouest ont chuté de plus de 7 % mardi, malgré la baisse des cours du pétrole.

  • À 17 h 26 GMT, les contrats à terme sur le gazole à faible teneur en soufre LGOc1 s'échangeaient avec une prime de 67,01 dollars le baril par rapport aux contrats à terme sur le Brent LCOc1 , soit une baisse d'environ 5,58 dollars par rapport à la clôture précédente.

  • Les cours du pétrole ont reculé d'environ 2 % mardi, atteignant leur plus bas niveau depuis deux mois, après que des responsables américains ont minimisé la nécessité d'une action militaire supplémentaire contre l'Iran, apaisant ainsi les craintes de nouvelles perturbations de l'approvisionnement au Moyen-Orient. O/R

  • Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré que l'accord en vertu duquel la Russie doit fournir du diesel aux États-Unis et aux marchés mondiaux fonctionnait déjà et contribuait à faire baisser les prix, dans un article publié dans le quotidien moscovite Kommersant.

  • Le gouvernement britannique devrait réduire d'environ un quart son objectif de ventes de véhicules électriques pour 2030, le ramenant à environ 60 %, a indiqué le Guardian, citant des sources gouvernementales.

  • Les importations de diesel et de gazole de l'UE-27 et du Royaume-Uni se sont élevées à environ 603 000 barils par jour depuis le début du mois de novembre, selon les données de Kpler, contre une moyenne de 792 000 barils par jour pour l'ensemble du mois d'octobre.

Transactions

Offres d'achat

Offres

Séance précédente

Vendeur

Acheteur

0,1 GO Barge

écarts FOB ARA par tonne

0,1 GO de cargaison

écarts CIF NWE par tonne

0,1 GO de cargaison

écarts CIF Méditerranée par tonne

Différences pour les barges à 50 ppm FOB ARA par tonne

Diesel

Transactions

Offres d'achat

Offres

Séance précédente

Vendeur

Acheteur

Barge de diesel

écarts FOB ARA

par tonne

Cargaison de diesel

écarts CIF NWE

par tonne

Déc. + 45 $

Nov. - 5 $

Nov. - 17 $

Cargaison de diesel

écarts CIF Méditerranée

par tonne

Méditerranée + 25 $

Kérosène

Transactions

Offres d'achat

Offres

Séance précédente

Vendeur

Acheteur

Barge de carburant pour avions

écarts FOB FARAG

par tonne

Cargaison de kérosène

CIF NWE par tonne

CCM + 36 $

Fioul

Transactions

Offres d'achat

Offres

Séance précédente

Vendeur

Acheteur

0,5% FOB ARA par tonne sur barge

614 $

3,5% par barge

FOB ARA par tonne

488,50 $

Gazole à faible teneur en soufre ICE

LGOc1

Cours de clôture précédent

Contrats à terme ICE sur le gazole à faible teneur en soufre par rapport aux contrats à terme Brent (par baril)

67,01 $

72,59 $

Écart de prix du diesel

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)

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