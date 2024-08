Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Carbios: une usine de biorecyclage avec FCC au Royaume-Uni information fournie par Cercle Finance • 06/08/2024 à 09:37









(CercleFinance.com) - Carbios et FCC Environment UK, l'une des principales sociétés de recyclage et de gestion des déchets au Royaume-Uni, ont signé une lettre d'intention en vue d'installer au Royaume-Uni une usine de biorecyclage de PET sous licence de la technologie de Carbios.



'La technologie Carbios de biorecyclage est essentielle pour soutenir l'ambition de FCC de contribuer à l'économie circulaire par l'exploration de nouveaux procédés et technologies permettant de produire du PET recyclé (r-PET) à partir de plastique et textiles en PET' indique le groupe.



'Pour Carbios, cette lettre d'intention confirme l'intérêt du secteur de la gestion des déchets, outre celui des producteurs de plastique, et permettrait à la technologie Carbios de s'implanter au Royaume-Uni' indique la direction du groupe.





Valeurs associées CARBIOS 19,98 EUR Euronext Paris +4,61%