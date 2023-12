Carbios : une nouvelle nomination au comité exécutif

(AOF) - Carbios, spécialiste de « l’industrialisation de technologies biologiques pour réinventer le cycle de vie des plastiques et des textiles », annonce la nomination de Sophie Balmary en qualité de directrice des ressources humaines et juridique. Sa mission sera d’accompagner la croissance de son organisation et de ses activités : piloter les évolutions d’organisation, développer les talents et contribuer au développement d’un environnement de travail stimulant et épanouissant, mais aussi sécuriser les activités de Carbios dans le cadre de son développement industriel et commercial.

Sophie Balmary intègre le comité exécutif et reporte à Emmanuel Ladent, directeur général de Carbios.