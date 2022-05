Carbios renforce son comex

(AOF) - Carbios a annoncé la nomination de Lionel Arras, directeur du Développement Industriel, et de Mathieu Berthoud, directeur Sourcing et Affaires publiques à son comité exécutif.

Emmanuel Ladent, directeur général de Carbios : " Je suis très heureux des nominations de Lionel Arras et de Mathieu Berthoud au comité exécutif de Carbios. Ces nominations viennent renforcer la structure et l'expertise du groupe à une étape passionnante de notre développement. Leurs expériences seront complémentaires et nécessaires pour réussir le déploiement à grande échelle de notre technologie de rupture. Afin d'assurer l'atteinte des objectifs ambitieux que nous nous sommes fixés pour les prochaines années, nous poursuivons le renforcement de nos équipes managériales. "

AOF - EN SAVOIR PLUS

La chimie française en pleine accélération

Après France relance (2 milliards d’euros consacrés à 135 projets dans la chimie), l’État a présenté le plan France 2030, qui fait la part belle aux produits chimiques. Cette reconnaissance soutient la visibilité du secteur, qui a prévu de recruter 120.000 personnes sur les cinq prochaines années. Cela correspond à une progression importante en tenant compte des effectifs totaux (environ 200.000 salariés). Elle répond au vieillissement des actifs dans la chimie. L’objectif est aussi d’accompagner la dynamique du secteur, qui bénéficie d'une croissance de 1,4 % par an en moyenne depuis quinze ans, contre un recul de 1,2% pour l’industrie en général. L’essor de nouvelles filières (matériaux pour les batteries, produits biosourcés et issus des biotechnologies, activités liées à l’économie circulaire…) reconfigure le marché.