CARBIOS renforce sa position dans les technologies de biodégradation des polymères

Face à la dégradation de leurs performances, les groupes n'ont pas d'autre choix que de se restructurer. Solvay a vu son bénéfice net chuter de 42% sur un an au troisième trimestre, à 176 millions d'euros. A 473 millions d'euros, l'Ebitda a reculé de 21,4% sur la même période. L'entreprise a toutefois réduit ses coûts de 260 millions d'euros depuis le début de l'année. La transformation de son portefeuille a pour objectif de recentrer le groupe sur la chimie de spécialités, la plus rentable. Le groupe va supprimer 500 postes d'ici à 2021.

Ce rachat témoigne de la confiance portée par Carbios dans la capacité de développement de Carbiolice. Elle conforte par ailleurs l'ambition de Carbios de se positionner comme le leader mondial des technologies biologiques pour repenser la fin de vie des plastiques et des fibres synthétiques.

Cette technologie qui, en 2016, a fait l'objet d'une concession de licence auprès de la société Carbiolice, est mise en œuvre sous la forme d'un additif enzymatique, appelé Evanesto. Celui-ci s'intègre facilement aux procédés conventionnels de fabrication des plastiques et des emballages.

(AOF) - Carbios a acquis auprès du fonds SPI dont la société de gestion est Bpifrance Investissement, l'intégralité de sa participation de 37,29 % au capital de Carbiolice pour un prix de 17,9 millions d'euros. La transaction valorise Carbiolice à environ 48 millions. Depuis la création de Carbiolice en 2016, la collaboration étroite entre Carbios et le fonds SPI a permis le développement industriel d'une solution unique : la création d'une nouvelle génération de plastiques à base de PLA 100 % compostables en conditions universelles (compostage industriel, domestique ou méthanisation).

