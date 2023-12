Carbios publie son second rapport de durabilité

(AOF) - Carbios publie son second rapport de durabilité, qui vise à confirmer l'engagement du groupe chimique et sa volonté de transparence en matière d’initiatives environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). En 2022, plusieurs objectifs ont été atteints, comme notamment le renforcement de la place des administrateurs indépendants au sein du conseil d’administration ou la réalisation du premier bilan carbone, ou encore la consolidation de l’analyse de cycle de vie (ACV) du procédé de dépolymérisation enzymatique du PET.

Carbios cite également à son actif la poursuite de la formation des collaborateurs aux enjeux liés à la sécurité et à l'environnement.

"La conception que nous avons de notre rôle d'acteur du développement durable doit s'appliquer à toutes nos activités : nous voulons et devons être exemplaires en matière de pratiques environnementales, sociales, de gouvernance, d'éthique des affaires et d'implication de l'ensemble de nos parties prenantes. Nous considérons que telle est la responsabilité de Carbios au quotidien ", déclare Emmanuel Ladent, directeur général de Carbios.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur de la chimie

Rien ne va plus pour la chimie allemande

La chimie allemande, très dépendante du gaz russe, est en difficulté. Suite à des ventes en berne dans le secteur automobile et une demande en recul dans la construction, la production est en baisse de 8,5 % en 2022, avec un chiffre d'affaires global en repli de 1,6 % à 63,1 milliards d'euros. La chimie de spécialité s'en sort mieux. En revanche le taux d'utilisation des capacités de production dans la chimie de base a nettement ralenti pour atteindre moins de 80 %. Le troisième secteur industriel allemand est tenté par la délocalisation vers les Etats-Unis, où les coûts de l'énergie sont bien moindres. Avec l'Inflation Reduction Act, les Etats-Unis ont mis en place un environnement approprié aux défis actuels.