Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Carbios: projet européen de recyclage des déchets plastiques information fournie par Cercle Finance • 09/08/2022 à 11:09

(CercleFinance.com) - Carbios annonce avoir rejoint le projet WhiteCycle, coordonné par Michelin. Lancé en juillet, ce projet vise à développer une solution circulaire pour transformer des déchets plastiques complexes à base de textile en produits à haute valeur ajoutée.



Cofinancé par Horizon Europe, le programme de recherche et d'innovation de l'Union européenne, ce partenariat comprend 16 entités européennes publiques et privées et durera quatre ans. Il dispose d'un budget global de près de 9,6 millions d'euros.



WhiteCycle prévoit que, d'ici à 2030, sa solution circulaire conduira au recyclage annuel de plus de deux millions de tonnes du troisième plastique le plus utilisé au monde, le PET, et permettra de réduire les émissions de CO2 d'environ deux millions de tonnes.