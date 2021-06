Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carbios : procédé révolutionnaire de recyclage enzymatique Cercle Finance • 24/06/2021 à 10:56









(CercleFinance.com) - Le consortium réunissant Carbios, L'Oréal, Nestlé Waters, PepsiCo et Suntory Beverage & Food Europe annonce que 'la possibilité de recycler à l'infini le plastique PET est devenue réalité'. Les partenaires ont en effet produit avec succès les premières bouteillesen PET dequalité alimentaireentièrement fabriquées à partir de plastiquerecyclé par voie enzymatique, 'une première mondiale', assure Carbios. Après 10 années de R&D, Carbios est en effet parvenu à optimiser une enzyme de manière à ce qu'elle déconstruise n'importe quel type de plastique en PET (quelle que soit sa couleur ou sa complexité) en ses différents constituants de base. Ces derniers peuvent ensuite être utilisés pour la production de nouveau plastique, de qualité équivalente au plastique vierge. A la suite de cette annonce le titre Carbios gagnait plus de 10% à Paris.

Valeurs associées CARBIOS Euronext Paris +13.99%