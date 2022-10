Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carbios: présente sa nouvelle organisation information fournie par Cercle Finance • 04/10/2022 à 10:43









(CercleFinance.com) - Carbios annonce l'évolution de son organisation, 'un jalon nécessaire pour s'engager avec succès vers la commercialisation des technologies développées par la société', indique l'entreprise.



Dans le cadre de cette nouvelle organisation, Stéphane Ferreira occupera le poste de directeur des opérations. A ce titre, il aura la charge du développement commercial à l'international de Carbios et pilotera la relation avec l'ensemble des partenaires industriels et commerciaux.



Par ailleurs, le société annonce que Frédéric Alarcon a rejoint Carbios le 5 septembre en qualité de licensing manager, avec la mission de construire et déployer le modèle de licences du procédé, qui est au coeur du modèle d'affaires de Carbios ;



Arnaud Tillon a pris la direction marketing du groupe depuis le 12 septembre. Chargé de la définition et du déploiement de la stratégie marketing en soutien au développement de Carbios, il a également pour mission de renforcer la culture client au coeur de l'organisation.



Enfin, Martin Stephan quittera, quant à lui, le 15 octobre 2022, ses fonctions de directeur général délégué après presque six années passées au sein de Carbios.





