Carbios : PHV rejoint le consortium lancé en 2022 sur le recyclage textile

(AOF) - Le chimiste Carbios a signé un accord avec l'américain PVH Corp (Calvin Klein) qui rejoindra le consortium textile lancé pour deux ans en juillet 2022 avec On, Patagonia, Puma, et Salomon pour tester et améliorer la technologie de recyclage biologique de Carbios sur leurs propres produits. L’objectif final est de prouver la circularité fermée « de fibre à fibre » en utilisant le processus de biorecyclage de Carbios à une échelle industrielle, afin de soutenir les engagements de durabilité des membres du consortium.

Le communiqué de lancement soulignait que les quatre marques fondatrices du consortium partagent un défi commun, à savoir le fait que leurs objectifs de développement durable ne peuvent être que partiellement atteints avec les technologies de recyclage conventionnelles, qui portent principalement sur le recyclage de la bouteille à la fibre, alors que les réglementations futures nécessiteront davantage de circularité dans le packaging et le textile.

Le procédé innovant développé par Carbios constitue une vraie rupture pour le recyclage des fibres polyester (PET) qui, seules ou associées à d'autres fibres, sont largement utilisées dans les secteurs de l'habillement, de la chaussure et des articles de sport. Le polyester PET est la principale fibre dans l'industrie textile avec 52 millions de tonnes produites, dépassant même le coton avec 23 millions.

Le procédé de biorecyclage utilise une enzyme capable d'extraire de façon sélective le polyester et de le régénérer afin de retrouver une fibre vierge. Cette technologie révolutionnaire permet de déconstruire le polyester PET présent dans l'ensemble des déchets textiles qui ne peuvent pas être recyclés avec les technologies actuelles.

