Carbios perd son partenaire chinois mais avance sur son projet d'usine

Carbios annonce la fin de son partenariat avec le chinois Wankai et de l'exclusivité qui lui avait été accordée en Asie, ce dernier souhaitant se recentrer sur la production de PET vierge.

La société précise qu'aucun transfert de technologie n'a été réalisé et indique intensifier ses discussions avec d'autres acteurs asiatiques en vue de conclure des accords de licence.

En parallèle, le projet d'usine de Longlaville a franchi de nouvelles étapes financières, avec l'accord des banques partenaires pour couvrir l'intégralité des besoins en dette senior et la confirmation de l'engagement de garantie de Bpifrance Assurance Export.

Carbios poursuit ses négociations avec des investisseurs pour finaliser le financement du projet, ainsi qu'avec des industriels pour atteindre le seuil de 70% de préventes nécessaire à son redémarrage.

La société fera un point sur sa stratégie au premier trimestre 2027.