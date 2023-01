Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carbios: partenariat exclusif avec Novozymes information fournie par Cercle Finance • 12/01/2023 à 09:54









(CercleFinance.com) - Carbios annonce un partenariat exclusif à long terme avec Novozymes.



Cet accord majeur garantit la production et la fourniture des enzymes de dégradation du PET de Carbios à l'échelle industrielle pour sa première usine unique au monde dont la production devrait démarrer en 2025 à Longlaville (France), ainsi que pour les futures usines sous licence de Carbios.



Depuis 2019, les deux sociétés ont déjà un partenariat afin de développer les enzymes à la fois pour le recyclage du PEet pour la biodégradation du PLA, et ainsi relever le défi de la pollution plastique.



En s'appuyant sur l'actuel accord de co-développement, les partenaires étendront leur collaboration pour développer, optimiser et produire des enzymes qui seront ensuite fournies par Novozymes à tous les futurs licenciés de la technologie de Carbios. Ce nouvel accord garantit aux deux parties l'exclusivité dans le domaine du partenariat.





Valeurs associées CARBIOS Euronext Paris +3.13%