Carbios, Parrot, Wallix...les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Bénéteau

Bénéteau affiche en 2024 un résultat opérationnel courant de 76 millions d'euros (7,3% du chiffre d'affaires), en baisse de 60,1% qui représente 7,3% des revenus contre 14,1% en 2023. Le fabricant de navires de plaisance annonce un dividende exceptionnel de 100 millions d'euros (1,21 euro par action) versé le 27 mars prochain, suivi d'un dividende courant de 18 millions d'euros (0,22 euro par action). Le chiffre d'affaires 2025 est attendu entre 0,9 et 1,0 milliard d'euros, affecté par la poursuite de la baisse des marchés et des stocks réseaux au 1er semestre.

Carbios

Carbios, pionnier du développement et de l'industrialisation de technologies biologiques visant à réinventer le cycle de vie du plastique et des textiles, annonce la démission de Philippe Pouletty de ses mandats de président du conseil d'administration et d'administrateur, ainsi que de son mandat de directeur général, qu'il avait accepté à titre transitoire le 18 décembre 2024. Le conseil d'administration nomme Isabelle Parize en qualité de présidente du conseil d'administration et Vincent Kamel en tant que directeur général avec effet immédiat.

Fermentalg

Fermentalg affiche pour 2024 une marge brute en amélioration progressive entre le 1er (17%) et le second semestre 2024 (22%) par rapport à son niveau de 2023 (13%), pour un chiffre d'affaires multiplié par près de 3 à 11,5 millions d'euro. Le spécialiste des microalgues souligne que ces gains ont permis de compenser la hausse de 4% des charges opérationnelles,"reflet du renforcement des équipes commerciales et des actions marketing", et de 9% des frais de recherche et développement nets. Les dépenses totales de R&D ont enregistré une baisse de 0,5 million.

Groupe ADP

Le groupe ADP a annoncé qu'il rachetait pour 250 millions d'euros de ses obligations émises en 2020 et arrivant à échéance le 2 octobre 2026. L'exploitant aéroportuaire avait lancé une offre de rachat sur ses obligations 2026 le 13 mars dernier. Il est prévu que le règlement de l'offre de rachat intervienne ce vendredi. A la suite de ce règlement et après l'annulation des obligations rachetées, l'encours nominal total de cette souche obligataire s'établira à 750 millions d'euros. Les obligations 2026 portent intérêt à taux fixe de 2,125%.

HDF

Le chiffre d'affaires consolidé 2024 de HDF Energy s'élève à 11,1 millions d'euros contre 3,9 millions d'euros en 2023. Le chiffre d'affaires lié à l'activité d'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage (AMO) s'élève à 1,3 million d'euros comparé aux 3,2 millions d'euros en 2023. La société accentue ses pertes sur l'exercice 2024 : 10,9 millions d'euros contre 7,8 millions d'euros en 2023. La trésorerie du groupe s'élève à 39,2 millions d'euros à fin 2024 contre 62,7 millions d'euros un an avant. Le groupe n'a pas communiqué de prévisions sur l'exercice 2025.

Parrot

Le groupe Parrot a accusé en 2024 une perte nette part du groupe de 9,2 millions d'euros contre une perte de 32,5 millions un an plus tôt. Sur la période, les dépenses opérationnelle du spécialiste des microdones professionnels ont diminué de 11%, amenant le résultat opérationnel 2024 à -7,3 millions, contre -30 millions en 2023. Le chiffre d'affaires consolidé de 78,1 millions d'euros ressort en croissance de 20%. Au 31 décembre 2024, la trésorerie s'élève à 33,6 millions, contre 28,1 millions à fin décembre 2023.

Samse

Le chiffre d'affaires consolidé de Samse pour l’année 2024 s'élève à 1,932 milliard d'euros, en hausse de 2,3%. En revanche, le résultat opérationnel courant est en retrait de 50% à 52,2 millions d'euros. Le résultat net part du groupe s’établit à 26,3 millions d'euros, soit un repli de 65,6%. Le conseil d’administration proposera à l’assemblée générale du 22 mai 2025 un dividende de 8 euros par action. Ce dividende serait mis en paiement à compter du 2 juillet 2025.

Touax

Touax a dévoilé une progression de 8% de son résultat net, part du groupe, à 3,9 millions d'euros et un Ebitda opérationnel en amélioration de 7% à 59 millions d'euros. Les produits retraités des activités, soit l'équivalent des revenus, ont augmenté de 5% à 165 millions d'euros. La valeur nette comptable par action a progressé de 6% à 11,63 euros. Un ratio de " Loan to Value " a atteint 59% à fin 2024, contre 59,1% au 31 décembre 2023. La trésorerie consolidée est " confortable " à 48,9 millions d'euros au 31 décembre 2024.

Wallix

Wallix, éditeur de logiciels de cybersécurité, a réduit sa perte nette au titre de l'exercice 2024, passant de 8,53 millions d'euros à 4,29 millions d'euros. Le groupe a également réduit sa perte d'exploitation de 9,49 millions d'euros à 5,68 millions d'euros. Le chiffre d'affaires ressort à 34,1 millions d'euros en hausse de 12,9%. La trésorerie brute de plus s'élève à plus de 11 millions d'euros au 31 décembre 2024 comparée à 17,6 millions d'euros au 31 décembre 2023, après prise en compte d'un cash-flow libre de -5,4 millions d'euros en 2024.