Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carbios : obtention d'un financement européen information fournie par Cercle Finance • 26/11/2021 à 14:17









(CercleFinance.com) - Carbios annonce avoir obtenu aux côtés de ses partenaires T.EN Zimmer GmbH et Deloitte un financement européen de 3,3 millions d'euros (dont trois millions d'euros pour Carbios) sous forme de subvention, au travers du programme de financement européen LIFE. Il explique que cette première participation à un programme de financement européen viendra soutenir le déploiement industriel de son procédé de recyclage enzymatique du PET, C-ZYME, destiné à redonner de la valeur aux déchets plastiques et textiles. 'Aux portes de l'industrialisation, ce procédé permettra à la fois de répondre aux échéances des règlementations de l'Union Européenne et aux attentes des grandes marques qui ont pris des engagements forts en matière de matériaux durables', selon Carbios.

Valeurs associées CARBIOS Euronext Paris -0.37%