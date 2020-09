Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carbios : nomination d'un directeur financier Cercle Finance • 07/09/2020 à 13:46









(CercleFinance.com) - Carbios annonce la nomination de Kader Hidra au poste de directeur financier et membre du comité exécutif, rejoignant la société avec plus d'une dizaine d'années d'expérience dans le domaine des marchés financiers. Avant d'intégrer la société de chimie verte, Kader Hidra était directeur général de Citégestion, une start-up digitale du groupe EDF. Précédemment, il occupait le poste de directeur investisseurs & marchés d'EDF. En tant que directeur financier de Carbios, il dirigera la gestion et l'organisation de la fonction finance de Carbios afin de renforcer une équipe déjà experte sur les relations investisseurs, la communication financière et le contrôle financier.

Valeurs associées CARBIOS Euronext Paris +7.41%