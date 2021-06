Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carbios : monte à 100% dans le capital de Carbiolice Cercle Finance • 04/06/2021 à 12:06









(CercleFinance.com) - Carbios a annoncé vendredi avoir conclu un accord avec un fonds de Bpifrance en vue d'acquérir le solde d'un peu plus de 37% du capital de sa filiale Carbiolice. L'acquisition de la participation du fonds SPI, réalisée sur la base d'un prix de 17,9 millions d'euros, va permettre à la société de chimie verte de détenir 100% du capital de Carbiolice. La transaction - qui valorise Carbiolice à environ 48 millions d'euros - vise à lui permettre de renforcer ses activités dans la biodégradation des polymères. Créée en 2016, Carbiolice a développé un procédé consistant à introduire, à l'intérieur des matériaux plastiques, des enzymes qui permettent de les rendre 100% biodégradables. Le titre Carbios s'inscrivait en hausse de 3% vendredi à la Bourse de Paris après cette annonce.

