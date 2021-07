Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carbios : le titre progresse après une série de nominations Cercle Finance • 06/07/2021 à 11:00









(CercleFinance.com) - Le titre Carbios s'inscrit en hausse mardi matin en Bourse de Paris, le marché saluant une série de nominations au conseil d'administration et au comité exécutif de l'entreprise. L'action du spécialiste du recyclage du plastique a gagné jusqu'à 2% ce matin, avant de limiter ses gains à 0,7%, dans un marché parisien globalement baissier. Carbios a fait état hier soir du renforcement de son conseil d'administration avec l'arrivée de Mieke Jacobs et Vincent Kamel, deux professionnels de l'industrie des polymères et du recyclage. La société a également annoncé que Laurent Schmitt, le représentant de 'Business Opportunities for L'Oréal Development' (BOLD) et Nicolas Seeboth, représentant de Michelin Ventures, feraient eux aussi leur entrée au conseil. Ces nominations interviennent alors que L'Oréal et Michelin détiennent désormais respectivement 5,9% et 4,4% du capital de Carbios. Parallèlement, Carbios a annoncé lundi la nomination de Lise Lucchesi en tant que directrice de la propriété intellectuelle et de Vanina Varlamoff en tant que directrice des affaires juridiques et des ressources humaines, une organisation effective avec effet immédiat.

Valeurs associées CARBIOS Euronext Paris +0.82%