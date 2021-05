Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carbios : le titre décroche après l'augmentation de capital Cercle Finance • 03/05/2021 à 11:15









(CercleFinance.com) - Carbios décroche ce lundi à la Bourse de Paris après l'officialisation d'une augmentation de capital d'environ 105 millions d'euros destinée au financement de ses projets industriels. Les deux actionnaires stratégiques de l'entreprise de chimie verte, L'Oréal et Michelin, se sont engagés à souscrire à l'opération à hauteur de leur participation actuelle, proche de 10% du capital. Dans son communiqué, Carbios explique qu'il envisage d'utiliser les fonds levés afin de financer la construction d'une unité de référence exploitant sa technologie enzymatique de recyclage à 100% des déchets dits 'PET' (bouteilles, emballages, fibres de polyester,...) Le site - dont la capacité de production est estimée à 40.000 tonnes par an - devrait faire l'objet à lui seul d'un investissement d'environ 100 millions d'euros. En ce qui concerne l'augmentation de capital, le prix de souscription a été fixé à 41 euros, faisant apparaître une décote de près de 8% par rapport au cours de vendredi soir. Le titre s'ajustait au prix de souscription de l'augmentation de capital ce lundi en lâchant près de 6% vers 11h00, signant l'une des baisses les plus notables du marché parisien. A noter que le montant initial de l'opération pourrait être porté jusqu'à 120,75 millions d'euros en cas d'exercice intégral de la clause d'extension.

Valeurs associées CARBIOS Euronext Paris -6.11%