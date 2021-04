Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carbios : le projet d'unité de recyclage dévoilé Cercle Finance • 06/04/2021 à 12:35









(CercleFinance.com) - Carbios a fait état mardi du franchissement d'une étape 'majeure' de son développement avec le lancement de son projet d'unité de recyclage à 100% des plastiques et fibres de polyester 'PET'. D'après la société de chimie verte, cette unité devrait permettre une production annuelle d'environ 40.000 tonnes de PET recyclé, une fois validée la mise en opération du démonstrateur industriel basé à Clermont-Ferrand, prévue en septembre 2021. Le démarrage de la construction est attendu fin 2022, pour une mise en service fin 2024. Les premiers revenus issus de l'exploitation de l'unité devraient tomber courant 2025. Le spécialiste de la biodégradation enzymatique explique que le site permettra le recyclage des plastiques et des textiles à base de PET, le principal polymère dans les bouteilles, barquettes et textiles en polyesters. Carbios a également dévoilé mardi ses résultats annuels, qui font apparaître une perte nette accrue de 6,1 millions d'euros sur l'exercice 2020, contre un manque à gagner de 3,7 millions d'euros en 2019. Sa position de trésorerie s'établissait à 29 millions d'euros au 31 décembre 2020. L'action Carbios s'inscrivait en baisse de 4% mardi à la Bourse de Paris suite à toutes ces annonces.

Valeurs associées CARBIOS Euronext Paris -2.01%