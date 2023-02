Carbios: le consortium pour le textile recyclé se renforce information fournie par Cercle Finance • 20/02/2023 à 11:00

(CercleFinance.com) - Carbios a annoncé lundi que le consortium créé dans le textile recyclé avec des marques comme Patagonia ou Puma allait accueillir un nouveau partenaire, en l'occurrence l'américain PVH Corp. propriétaire des marques Calvin Klein et Tommy Hilfiger.



Aux termes de l'alliance, qui inclut également le français Salomon et le suisse On, les six partenaires collaboreront pour tester et améliorer sur leurs produits la technologie de recyclage biologique mise au point par Carbios.



L'objectif du consortium est de prouver le principe d'une circularité fermée 'de fibre à fibre' au sein du secteur de la mode en utilisant à une échelle industrielle le processus de biorecyclage de Carbios.



Au cours des deux ans prévues par l'accord de collaboration, Carbios et ses partenaires travailleront ensemble afin de réussir le recyclage biologique d'articles en polyester à l'échelle industrielle.



Les membres du consortium veulent aussi étudier les technologies de tri et de traitement efficaces pour les déchets textiles complexes.



A en croire une étude de la fondation Ellen MacArthur, seuls 13 % des déchets textiles sont actuellement recyclés dans le monde, principalement dans des applications de moindre qualité telles que le rembourrage, l'isolation ou les chiffons.



Les 87% restants sont destinés à la mise en décharge ou à l'incinération