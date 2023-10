Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carbios: inaugure une ligne automatisée à Clermont-Ferrand information fournie par Cercle Finance • 02/10/2023 à 18:28









(CercleFinance.com) - Carbios a aujourd'hui inauguré sa ligne de préparation de textiles au sein de son démonstrateur industriel à Clermont-Ferrand.



Cette ligne intégrée et automatisée doit permettre, à partir de vêtements usagés ou de chutes de production, de produire des déchets textiles aptes à être dépolymérisés avec son procédé de biorecyclage par voie enzymatique.



'Cette ligne brevetée intègre l'ensemble des étapes de préparation (déchiquetage et extraction des points durs tels que boutons ou fermetures), et dote Carbios d'un outil de développement performant et évolutif', indique Carbios.



Selon la société, cette ligne contribuera à valider la technologie de biorecyclage des textiles à l'échelle du démonstrateur industriel (d'ici 2024).







