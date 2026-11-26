• Dans un environnement économique volatile conduisant Wankai à se recentrer sur son cœur de métier, les partenaires mettent un terme à leur collaboration

• Le financement du projet de Longlaville connait de nouvelles avancées



Clermont-Ferrand (France), le 26 novembre 2026 (18h00 CET). Carbios (Euronext Growth Paris : ALCRB) annonce aujourd’hui la fin de son partenariat avec Wankai et présente un point d’avancement sur son projet de Longlaville.



Le financement du projet de Longlaville a récemment franchi de nouvelles étapes :



• Financement en dette senior : les comités de crédit des banques partenaires ont donné leur accord pour couvrir l’intégralité des besoins de financement en dette senior du projet.

• Garanties de financement : Bpifrance Assurance Export a confirmé son engagement de garantie de la dette senior au niveau attendu, tandis qu’EIFO s’apprête à engager son processus d’approbation finale de la garantie



La Société poursuit ses échanges avec des investisseurs en fonds propres afin de finaliser le financement de ce projet



En parallèle, des négociations se poursuivent avec des acteurs du packaging et des textiles pour atteindre le seuil de 70 % de préventes, condition essentielle au redémarrage du projet.



La Société fera un point sur sa stratégie à l’occasion d’un Webcast au premier trimestre 2027.